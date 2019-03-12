На Урале погиб рабочий, чистивший снег на крыше жилого дома
Следственный комитет проводит проверку
.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Краснотурьинске погиб 38-летний рабочий, чистивший снег на крыше семиэтажного жилого дома № 54 по улице Октябрьской.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области рассказали о начале проверки.
-В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели, истребуется документация. В том числе будет определено, осуществлял ли мужчина работы со страховочным оборудованием или без него, - отметили в ведомстве.
Дом на Октябрьской, 54, обслуживает управляющая компания «Коммунальный стандарт».
ИСТОЧНИК KP.RU