На Урале погиб рабочий, чистивший снег на крыше жилого дома

СЕГОДНЯ 09:26 2019-03-12T09:28:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснотурьинске погиб 38-летний рабочий, чистивший снег на крыше семиэтажного жилого дома № 54 по улице Октябрьской.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области рассказали о начале проверки.

-В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели, истребуется документация. В том числе будет определено, осуществлял ли мужчина работы со страховочным оборудованием или без него, - отметили в ведомстве.

Дом на Октябрьской, 54, обслуживает управляющая компания «Коммунальный стандарт».

ИСТОЧНИК KP.RU