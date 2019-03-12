2019-03-12T10:44:48+03:00
Авто

Дорожники предупреждают уральских водителей о сильном снегопаде

Для борьбы с осадками на дороги выйдут порядка 100 уборочных машин
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Свердловской области в ближайшее время пройдут сильные снегопады. По прогнозам синоптиков, 14 марта на юге региона ожидается обильный мокрый снег. Для борьбы с осадками дорожные службы планируют вывести 100 снегоуборочных машин.

- Просим водителей не затруднять работу снегоуборочной техники и не мешать расчистке федеральных трасс. При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон, - сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

Специалисты также просят автомобилистов соблюдайте дистанцию и не устраивать на дорогах гонки.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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