Дорожники предупреждают уральских водителей о сильном снегопаде
В Свердловской области в ближайшее время пройдут сильные снегопады. По прогнозам синоптиков, 14 марта на юге региона ожидается обильный мокрый снег. Для борьбы с осадками дорожные службы планируют вывести 100 снегоуборочных машин.
- Просим водителей не затруднять работу снегоуборочной техники и не мешать расчистке федеральных трасс. При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон, - сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
Специалисты также просят автомобилистов соблюдайте дистанцию и не устраивать на дорогах гонки.
Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).
ИСТОЧНИК KP.RU