В Асбесте посадили разбойника, обокравшего и избившего пенсионерку

СЕГОДНЯ 08:37 2019-03-12T08:40:18+03:00

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В Асбесте местный житель осужден за нападение на пенсионерку. Максима Криницына признали виновным в разбое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и с незаконным проникновением в жилище.

Одним из вечеров мужчина крепко выпил, после чего ради легкой наживы, решил ограбить 85-летнюю старушку.

- С этой целью он незаконно проник в ее квартиру, где напал на пенсионерку. Вооружившись обрезком фанеры и кухонным ножом, подсудимый похитил у пожилой женщины 4300 рублей, причинив потерпевшей средней тяжести вред здоровью, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд приговорил Максима Криницына к семи годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU