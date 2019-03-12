Пуски ракет и стрельба из пушек: авиация ЦВО поднята по тревоге

СЕГОДНЯ 08:00 2019-03-12T08:01:19+03:00

В Сибири и на Урале стартовали летно-тактические учения

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Армейская авиация Центрального военного округа сегодня поднята по тревоге. К маневрам в воздухе привлечены две эскадрильи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ми-8 АМТШ-В «Терминатор» бригады и полка армейской авиации, дислоцированных в Свердловской и Новосибирской областях.

Однако мирным жителям беспокоиться не стоит. Просто в Сибири и на Урале стартовали летно-тактические учения.

Фото: пресс-служба ЦВО

- Экипажи были приведены в высшую степень боевой готовности, после чего приступили к выполнению навигационно-штурманских расчетов и перебазированию на оперативные аэродромы. В ходе учения летный состав отработает десантно-транспортные задачи, выполнит практические пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационных пушек по мишеням, имитирующим военную технику и командные пункты условного противника, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

В завершении учения уральская эскадрилья отработает огневую поддержку мотострелковых и танковых подразделении в Челябинской области.

Всего в учении задействованы более 20 вертолетов и около 150 летчиков, инженеров и техников. Завершатся маневры 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU