В Екатеринбурге из-за отравлений посетителей закрыли кафе «Марьяж»

СЕГОДНЯ 07:35 2019-03-12T07:37:35+03:00

Девять человек после посещения общепита обратились к врачам

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В Екатеринбурге судебные приставы опечатали вход в кафе «Марьяж» на улице Челюскинцев, 106. Сразу девять посетителей после трапезы в общепите пожаловались на плохое самочувствие, а позже медики диагностировали у них острую кишечную инфекцию.

Фото: УФССП по Свердловской области

- Сотрудниками Роспотребнадзора проведена проверка, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований: не производится контроль за готовой продукцией из мяса и птицы в части хранения, нарушения в части обработки посуды и личной гигиены сотрудников, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Железнодорожный суд приостановил работу кафе на 25 суток. На данный момент помещения общепита опечатаны. Однако владелец «Марьяжа» обратился в суд с ходатайством о возобновлении работы кафе, так как нарушения были устранены досрочно. Решение по делу еще не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU