В Сухом Логу из-за коммунальной аварии обезвожены 17 жилых домов
В Сухом Логу на улице Белинского произошла авария на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 миллиметров. В результате чего в 17 жилых домах специалистам пришлось ограничить подачу ХВС.
Речь идет о многоквартирниках на Вокзальной, 3, 5, 7, 9, 11, Степной, 1, 3, 5, 7 и Сухоложской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
- Коммунальными службами организован подвоз воды автоцистернами, установленными по адресу: улица Вокзальная, 3, Сухоложская - остановочный комплекс. Управляющей кампанией организовано оповещение населения, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
На месте уже работают аварийно-восстановительные бригады МУП «Горкомсети» в составе девяти человек и шести единиц спецтехники.
ИСТОЧНИК KP.RU