2019-03-12T07:18:47+03:00
Недвижимость

В Сухом Логу из-за коммунальной аварии обезвожены 17 жилых домов

В многоквартирниках ограничена подача ХВС
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Сухом Логу на улице Белинского произошла авария на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 миллиметров. В результате чего в 17 жилых домах специалистам пришлось ограничить подачу ХВС.

Речь идет о многоквартирниках на Вокзальной, 3, 5, 7, 9, 11, Степной, 1, 3, 5, 7 и Сухоложской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

- Коммунальными службами организован подвоз воды автоцистернами, установленными по адресу: улица Вокзальная, 3, Сухоложская - остановочный комплекс. Управляющей кампанией организовано оповещение населения, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте уже работают аварийно-восстановительные бригады МУП «Горкомсети» в составе девяти человек и шести единиц спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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