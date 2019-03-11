2019-03-11T18:51:48+03:00
Экономика

Tele2 подвела итоги 2018 года: компания получила чистую прибыль

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Фото: пресс-служба Tele2Фото: пресс-служба Tele2
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Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за 2018 год.

В 2018 году компания достигла следующих основных финансовых показателей:

- Выручка выросла на 16,4% в сравнении с 2017 годом и достигла 143 млрд рублей;

- Показатель EBITDA составил 43,7 млрд рублей − увеличился на 43,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

- Показатель рентабельности EBITDA достиг 30,5%, увеличившись на 5,7 п. п. по сравнению с 2017 годом;

- Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 25,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 99,6%. Соотношение CAPEX к выручке составило 18%;

- Чистая прибыль составила 2,7 млрд рублей;

- Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 30% и достиг значения 2,8.

В 2018 году компания достигла следующих ключевых операционных показателей:

- Абонентская база компании на 31 декабря 2018 года составила 42,3 млн человек, увеличившись на 1,7 млн человек за год;

- Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 11,5% и составил 281 рубль;

- Годовой отток абонентов сократился на 0,8 п. п. и составил 37,5%;

- Количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 26%;

Фото: пресс-служба Tele2

Фото: пресс-служба Tele2

- Число абонентов MVNO на сети Tele2 составило 1,75 млн человек, увеличившись за год на 75% (не учитываются в абонентской базе компании).

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

- Успешные финансовые и операционные результаты Tele2 подтверждают эффективность нашей бизнес-стратегии и коммуникационной платформы «Другие правила». В течение года мы регулярно запускали инновационные продукты, укрепляя репутацию трендсеттера телеком-рынка. В прошлом году Tele2 строила сети LTE вдвое быстрее конкурентов, и клиенты уже оценили качество нашего 4G – средний трафик на одного пользователя мобильного интернета вырос почти на 45% год к году. Знаковым событием 2018 года для нас стал выход на чистую прибыль, и в этом году мы продолжим ее наращивать. Также мы сосредоточимся на развитии основного драйвера выручки – передаче данных – и дальнейшем снижении соотношения долга к EBITDA.

ИСТОЧНИК KP.RU

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