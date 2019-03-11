К юбилею Екатеринбургу подарят проект второй ветки метро

СЕГОДНЯ 18:45 2019-03-11T18:45:12+03:00

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел совещание по строительству второй ветки городского метрополитена, на проектирование которой в этом году из муниципальной казны чиновники намерены потратить 100 миллионов рублей.

Власти приступят к проектированию ветки, которая в будущем соединит районы ЖБИ и ВИЗ.

– Задачи сегодня – сделать срез в рамках готовности по направлениям, активизировать работу по проектированию, сделать анализ имеющихся земельных участков и выбрать технологии. Уже затем будем принимать решения по этапам, чтобы все завершить к 2023 году, – подчеркнул градоначальник.

На совещании профильным подразделениям мэрии Высокинский поставил задачу распланировать работу на 2019-2020 годы, определив ряд необходимых мероприятий и затраты на них. Проектировать вторую ветку метро поручено предприятию «Уралгипротранс».

ИСТОЧНИК KP.RU