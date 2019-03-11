К юбилею Екатеринбургу подарят проект второй ветки метро
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел совещание по строительству второй ветки городского метрополитена, на проектирование которой в этом году из муниципальной казны чиновники намерены потратить 100 миллионов рублей.
Власти приступят к проектированию ветки, которая в будущем соединит районы ЖБИ и ВИЗ.
– Задачи сегодня – сделать срез в рамках готовности по направлениям, активизировать работу по проектированию, сделать анализ имеющихся земельных участков и выбрать технологии. Уже затем будем принимать решения по этапам, чтобы все завершить к 2023 году, – подчеркнул градоначальник.
На совещании профильным подразделениям мэрии Высокинский поставил задачу распланировать работу на 2019-2020 годы, определив ряд необходимых мероприятий и затраты на них. Проектировать вторую ветку метро поручено предприятию «Уралгипротранс».
ИСТОЧНИК KP.RU