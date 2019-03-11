2019-03-11T17:02:18+03:00
Общество

В Екатеринбурге открыли проспект протяженностью 2,5 километра

Его построили в Академическом микрорайоне
Данил СВЕЧКОВ
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Общая площадь проспекта - 98 тысяч квадратных метров.Общая площадь проспекта - 98 тысяч квадратных метров.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Академическом микрорайоне сегодня открылось движение по проспекту Академика Сахарова.

- Участок проспекта от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Амундсена, протяженностью 2,5 километра уже принят на обслуживание районным дорожно-эксплуатационным управлением, - сообщают в администрации Екатеринбурга. - Проезжая часть проспекта представляет собой двухполосную магистраль с тремя рядами движения в каждом направлении и разделительной полосой безопасности посередине.

Общая площадь проспекта - 98 тысяч квадратных метров. С обеих сторон ее идут широкие тротуары с велодорожками. Также в мэрии сообщают, что на проспекте есть система наружного освещения и остановки общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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