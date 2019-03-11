В Екатеринбурге из горящего склада эвакуировались 50 человек
К месту ЧП съехались 18 пожарных машин
Причина пожара устанавливается. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В пятом часу вечера на улице Завокзальной в Екатеринбурге загорелся двухэтажный склад. Пламя распространилось на площадь в 30 квадратных метров - вспыхнули вещи в бытовом помещении.
- До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 50 человек, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Информация о пострадавших не поступала.
К месту ЧП выезжали 18 пожарных машин и 55 сотрудников МЧС. Пламя потушили в течение 20 минут. Причину возгорания сейчас выясняют дознаватели.
ИСТОЧНИК KP.RU