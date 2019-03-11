2019-03-11T15:59:20+03:00
Общество

Уральские части ВВС и ПВО получили девять новых самолетов

Среди них истребители и транспортные борты
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба ЦВОФото: пресс-служба ЦВО
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За первые два месяца этого года существенно пополнился авиапарк уральских частей Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, дислоцированных в Свердловской и Челябинской областях.

Фото: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

По гособоронзаказу военнослужащие получили девять новых самолетов: семь многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и два транспортных борта Ан-148-100, а также цифровые радиостанции на базе бронетранспортеров БТР-80 и автомобилей КАМАЗ.

Фото: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

- В 2019 году на вооружение ЦВО спланирована поставка 702 единиц современных образцов вооружения и военной техники различной номенклатуры, - сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин. - В том числе реактивных систем залпового огня, зенитных ракетных комплексов, беспилотных летательных аппаратов, радиолокационных станций, автомобильной техники.

Фото: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

Кроме того, авиацию ЦВО пополнят 25 новых модернизированных самолетов и вертолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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