Уральские части ВВС и ПВО получили девять новых самолетов
За первые два месяца этого года существенно пополнился авиапарк уральских частей Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, дислоцированных в Свердловской и Челябинской областях.
Фото: пресс-служба ЦВО
По гособоронзаказу военнослужащие получили девять новых самолетов: семь многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и два транспортных борта Ан-148-100, а также цифровые радиостанции на базе бронетранспортеров БТР-80 и автомобилей КАМАЗ.
Фото: пресс-служба ЦВО
- В 2019 году на вооружение ЦВО спланирована поставка 702 единиц современных образцов вооружения и военной техники различной номенклатуры, - сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин. - В том числе реактивных систем залпового огня, зенитных ракетных комплексов, беспилотных летательных аппаратов, радиолокационных станций, автомобильной техники.
Фото: пресс-служба ЦВО
Кроме того, авиацию ЦВО пополнят 25 новых модернизированных самолетов и вертолетов.
ИСТОЧНИК KP.RU