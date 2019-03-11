В одной упряжке с МВД: добровольные народные дружины отметили 60-летний юбилей

СЕГОДНЯ 15:30 2019-03-11T15:30:25+03:00

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Добровольные народные дружины Свердловской области, как и по всей стране, отметили солидный юбилей – 60 лет со дня образования. По столь знаменательному поводу в здании Уральского Федерального Университета состоялось торжественное мероприятие.

- В марте 1959 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране». В системе МВД добровольные помощники во все времена играли важную роль, ничего в этом плане не изменилось и на современном этапе развития органов внутренних дел. Людей с красными повязками на руке, стоящих рядом с полицейскими, практически всегда можно увидеть на общественно-политических, спортивных и иных массовых мероприятиях. Они оказывают неоценимое содействие в обеспечении правопорядка, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Поздравить тех, кто фактически является, что называется, правой рукой силовиков пришли лично министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев, заместитель начальника полиции ГУ МВД области Эдуард Бородин, первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчук, первый заместитель председателя Законодательного собрания Виктор Шептий, герой Российской Федерации, депутат Екатеринбургской городской Думы Сергей Воронин.

- Слаженная работа ДНД, полиции и местного самоуправления из года в год показывает свою результативность. Это касается и Чемпионата мира по футболу. В дни проведения мундиаля уральские дружинники выполнили полугодовой норматив по количеству времени, потраченного на патрулирование вверенной территории, отметил в своем выступлении Кудрявцев.

Командирам дружин и представителю ГУ МВД области Игорю Ковалеву, ответственному в полицейском главе за взаимодействие с ДНД, он вручил благодарственные письма губернатора. Остальные участники памятной встречи удостоены медали «60 лет добровольным народным дружинам», почетными грамотами городской Думы, администрации Екатеринбурга и Законодательного собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU