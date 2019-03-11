Прокуратура Екатеринбурга закрыла 23 сайта с издевательствами над животными

СЕГОДНЯ 15:13 2019-03-11T15:13:07+03:00

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Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга в ходе очередного мониторинга сети Интернет выявила 23 интернет-сайта, где в открытом доступе демонстрировались сцены с жестоким обращением с животными.

- Сайты, находившиеся в свободном доступе, наглядно демонстрировали необоснованную жестокость по отношению к представителям животного мира, противоречили принципам морали и гуманизма, оказывали негативное влияние на нравственное, духовное, психическое развитие граждан, в том числе несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По результатам проверки прокуратура в суд направила административные иски с требованием заблокировать данные сайты, включив их в "черный список".

Суд удовлетворил иски. Вступившие в законную силу судебные решения были направлены в Роскомнадзор. В настоящее время все 23 интернет-сайта недоступны для просмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU