2019-03-11T16:21:28+03:00
Общество

На Урале на период паводка сформирована 5-тысячная группа спасателей

Мониторинг паводкоопасной ситуации будет вестись с помощью беспилотников
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Свердловская область готова к началу весеннего паводка. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказали представители Минприроды, метеорологи и МЧС.

Гидрографическая сеть региона состоит из 18 414 рек общей протяженностью более 68 тысяч километров. Чтобы обеспечить безопасность населения, уже сформирована группа спасателей.

- В нее входит более 16 тысяч человек, среди которых более 5 тысяч спасателей, 3 860 единиц техники, 214 плавательных средств. Кроме этого, сформирована аэромобильная группировка из 100 человек. Мониторинг паводкоопасной ситуации будет идти при помощи беспилотной авиационной системы, - сказал заместитель начальника ГУ МЧС по Свердловской области Василий Досалиев.

Особое внимание во время паводка будет уделено пяти ремонтируемым гидротехническим сооружениям, находящимся на опасных направлениях: Нижнесалдинскому, Александровскому, Кушвинскому, Зеленоборскому и Холкинскому. Пик паводка наступит в середине мая, когда вскроются реки на севере области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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