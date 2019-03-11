2019-03-11T13:52:04+03:00
Происшествия

Житель Каменск-Уральского по пьяни забил насмерть одноклассника

Труп мужчина спрятал в заброшенном здании
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: СУ СКР по Свердловской областиФото: СУ СКР по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Каменске-Уральском отправили за решетку 34-летнего местного жителя, убившего приятеля, с которым он учился в одной школе.

Друзья вместе выпивали в гараже. После нескольких стопок друзья поругались, и завязалась драка. Осужденный схватил металлический прут и несколько раз ударил им приятеля по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Труп мужчина спрятал в заброшенном здании, недалеко от места убийства.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Тревогу забили родственники жертвы, когда мужчина не вернулся домой. Обнаружить тело удалось только спустя порядка двух месяцев.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Были проанализированы телефонные звонки потерпевшего, в результате чего было установлено, что незадолго до произошедшего мужчина часто созванивался с обвиняемым. Кроме того, изобличить в содеянном подсудимого помогли заключения молекулярно-генетической, медико-криминалистической, судебно-медицинской экспертиз, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - В частности, благодаря заключению генетической экспертизы установлено, что в указанном гаражном боксе, которым пользовался только подсудимый, имелась кровь потерпевшего. Криминалистическая экспертиза микрочастиц подтвердила наличие на одежде злоумышленника волокон от одежды погибшего.

Суд приговорил обвиняемого к 8 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 2018 года
В Екатеринбурге открыли проспект протяженностью 2,5 километра
В Екатеринбурге из горящего склада эвакуировались 50 человек
Уральские части ВВС и ПВО получили девять новых самолетов
В одной упряжке с МВД: добровольные народные дружины отметили 60-летний юбилей
Прокуратура Екатеринбурга закрыла 23 сайта с издевательствами над животными
На Урале на период паводка сформирована 5-тысячная группа спасателей
В праздники на дорогах Свердловской области задержали 368 нетрезвых водителей
Екатеринбуржец избил до сотрясения мозга 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны
В Екатеринбурге построят школы еще на 12 тысяч мест
Британский таблоид напечатал фотосессию уральских военных и балерин в метро
В Первоуральске директор школы украла 260 тысяч, начисленных несуществующему дворнику
Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту падения ледяной глыбы на коляску
Кредитный рейтинг Свердловской области повышен до «позитивного»
На Урале неделя после мартовских праздников начнется снегопадами и дождями
Строить мост через Тагильский пруд начнут в День 297-летия города
Заключенный уралец, чтобы выйти по УДО, заплатил полмиллиона рублей
Екатеринбургский сноубордист выиграл золото Универсиады в слоуп-стайле