Житель Каменск-Уральского по пьяни забил насмерть одноклассника

СЕГОДНЯ 13:49 2019-03-11T13:52:04+03:00

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В Каменске-Уральском отправили за решетку 34-летнего местного жителя, убившего приятеля, с которым он учился в одной школе.

Друзья вместе выпивали в гараже. После нескольких стопок друзья поругались, и завязалась драка. Осужденный схватил металлический прут и несколько раз ударил им приятеля по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Труп мужчина спрятал в заброшенном здании, недалеко от места убийства.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Тревогу забили родственники жертвы, когда мужчина не вернулся домой. Обнаружить тело удалось только спустя порядка двух месяцев.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Были проанализированы телефонные звонки потерпевшего, в результате чего было установлено, что незадолго до произошедшего мужчина часто созванивался с обвиняемым. Кроме того, изобличить в содеянном подсудимого помогли заключения молекулярно-генетической, медико-криминалистической, судебно-медицинской экспертиз, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - В частности, благодаря заключению генетической экспертизы установлено, что в указанном гаражном боксе, которым пользовался только подсудимый, имелась кровь потерпевшего. Криминалистическая экспертиза микрочастиц подтвердила наличие на одежде злоумышленника волокон от одежды погибшего.

Суд приговорил обвиняемого к 8 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU