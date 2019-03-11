2019-03-11T14:50:30+03:00
Общество

В праздники на дорогах Свердловской области задержали 368 нетрезвых водителей

Из них 51 человеку грозит уголовное наказание
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
В праздники сотрудники ГИБДД тщательнее следят за порядком на дорогахВ праздники сотрудники ГИБДД тщательнее следят за порядком на дорогахФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Инспекторы ГИБДД зафиксировали более 11 тысяч нарушений на свердловских дорогах за предпраздничные и выходные дни. 368 человек поймали за вождение в нетрезвом виде.

- 67 водителей отказались от медицинского освидетельствования, - сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. - Остальные 301 человек находились в состоянии опьянения. Из них 51 водителю грозит уголовное наказание за повторную езду в таком виде.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что у 208 человек не было при себе водительских прав. При этом ранее 27 водителей их лишили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 2018 года
В Екатеринбурге открыли проспект протяженностью 2,5 километра
В Екатеринбурге из горящего склада эвакуировались 50 человек
Уральские части ВВС и ПВО получили девять новых самолетов
В одной упряжке с МВД: добровольные народные дружины отметили 60-летний юбилей
Прокуратура Екатеринбурга закрыла 23 сайта с издевательствами над животными
На Урале на период паводка сформирована 5-тысячная группа спасателей
Житель Каменск-Уральского по пьяни забил насмерть одноклассника
Екатеринбуржец избил до сотрясения мозга 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны
В Екатеринбурге построят школы еще на 12 тысяч мест
Британский таблоид напечатал фотосессию уральских военных и балерин в метро
В Первоуральске директор школы украла 260 тысяч, начисленных несуществующему дворнику
Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту падения ледяной глыбы на коляску
Кредитный рейтинг Свердловской области повышен до «позитивного»
На Урале неделя после мартовских праздников начнется снегопадами и дождями
Строить мост через Тагильский пруд начнут в День 297-летия города
Заключенный уралец, чтобы выйти по УДО, заплатил полмиллиона рублей
Екатеринбургский сноубордист выиграл золото Универсиады в слоуп-стайле