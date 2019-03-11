В праздники на дорогах Свердловской области задержали 368 нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 13:33 2019-03-11T14:50:30+03:00

В праздники сотрудники ГИБДД тщательнее следят за порядком на дорогах Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Инспекторы ГИБДД зафиксировали более 11 тысяч нарушений на свердловских дорогах за предпраздничные и выходные дни. 368 человек поймали за вождение в нетрезвом виде.

- 67 водителей отказались от медицинского освидетельствования, - сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. - Остальные 301 человек находились в состоянии опьянения. Из них 51 водителю грозит уголовное наказание за повторную езду в таком виде.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что у 208 человек не было при себе водительских прав. При этом ранее 27 водителей их лишили.

ИСТОЧНИК KP.RU