В праздники на дорогах Свердловской области задержали 368 нетрезвых водителей
Из них 51 человеку грозит уголовное наказание
В праздники сотрудники ГИБДД тщательнее следят за порядком на дорогахФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Инспекторы ГИБДД зафиксировали более 11 тысяч нарушений на свердловских дорогах за предпраздничные и выходные дни. 368 человек поймали за вождение в нетрезвом виде.
- 67 водителей отказались от медицинского освидетельствования, - сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. - Остальные 301 человек находились в состоянии опьянения. Из них 51 водителю грозит уголовное наказание за повторную езду в таком виде.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что у 208 человек не было при себе водительских прав. При этом ранее 27 водителей их лишили.
ИСТОЧНИК KP.RU