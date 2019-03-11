Екатеринбуржец избил до сотрясения мозга 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 12:17 2019-03-11T12:23:06+03:00

Теперь буйному зятю грозит до двух лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге будут судить местного жителя, обвиняемого в избиении своего тестя. В тот злополучный день мужчина сам приехал в квартиру 94-летнего отца своей супруги, который является ветераном Великой Отечественной войны.

В ходе разговора родственники повздорили, однако зять не ограничился словесной перепалкой и несколько раз ударил пенсионера кулаком по лицу.

- После того как потерпевший упал, обвиняемый продолжил бить его по телу. При этом мужчина угрожал, что вывезет ветерана в лес и убьет. Потерпевший в силу пожилого возраста и сложившейся ситуации реально воспринял угрозу опасности для своей жизни, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате ветеран Великой Отечественной войны получил черепно-мозговую травму с сотрясением мозга и множественные гематомы.

На буйного зятя завели уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством». В первом случае мужчине грозят обязательные работы до 480 часов либо исправительные работы на срок до 1 года. Во втором случае обвиняемому могут дать до 480 часов обязательных работ или посадить на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU