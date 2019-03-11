В Екатеринбурге построят школы еще на 12 тысяч мест

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-11T11:57:14+03:00

Одну школу сдадут уже в июне этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Мэр уральской столицы Александр Высокинский дал поручение дополнительно создать в городе 12 тысяч школьных мест. Если раньше в Екатеринбурге одна школа возводилась за 1,5 года, то теперь рабочим придется значительно ускориться.

- Строители уже возводят три школы на 4 тысячи мест. В ближайшее время муниципалитет проведет необходимые конкурсные процедуры на строительство еще пяти школ на 3200 мест. Кроме того, в стадии проектирования находятся четыре школы на 4900 мест, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Что касается сдачи объектов, то школа № 1 на Верх-Исетском бульваре, 23 будет сдана уже в июне этого года, школа № 80 на Калинина, 26а и школа в 26 квартале Академического микрорайона - в июне 2020-го, новый корпус школы № 181 и корпус-пристрой к лицею № 173 на Народной Воли, 21 - в декабре 2020 года.

Остальные образовательные учреждения, начало строительства которых запланировано в этом году, будут сданы в 2021-м.

Напомним, в 2018 году введена в эксплуатацию школа в Академическом микрорайоне, завершена реконструкция гимназии № 39 и построен образовательный центр в Мичуринском. В этом году начата реконструкция школы № 80, ведется строительство школы в Солнечном.

ИСТОЧНИК KP.RU