Британский таблоид напечатал фотосессию уральских военных и балерин в метро

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-11T10:43:37+03:00

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В канун 8 марта военнослужащие ЦВО нетривиально поздравили прекрасную половину человечества, устроив фотосессию на станции метро «Ботаническая». Рядом с четырьмя мужчинами в камуфляже позировали шесть изящных девушек-балерин.

Идею оценили не только в Екатеринбурге, но и в Британии. Один из снимков попал на страницы известного таблоида The Guardian. Он стал иллюстрацией к публикации о праздновании Международного женского дня в разных странах мира.

Фото: Максим Путинцев

- Этот день в России имел другую окраску, считается традицией дарить женщинам цветы и конфеты. Екатеринбургский военкомат отметил праздник фотосессией балерин, позирующих с военными в боевом обмундировании и с пулеметами. Подпись к фото гласила: «Сила мужчин заключается в нежности и любви женщин», - говорится в материале.

ИСТОЧНИК KP.RU