Кредитный рейтинг Свердловской области повышен до «позитивного»

СЕГОДНЯ 08:58 2019-03-11T09:25:28+03:00

До этого специалисты оценивали его как «стабильный»

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство изменило прогноз по кредитному рейтингу Среднего Урала со «стабильного» на «позитивный» и подтвердило кредитные рейтинги региона и его облигаций на уровне А.

Как отмечают специалисты АКРА, среди ключевых факторов, повлиявших на оценку, стал профицит 2018 года, который должен позволить области сохранить параметры долговой нагрузки и стать основой финансирования дефицита 2019 года. Также на позицию в рейтинге повлиял рост доходов бюджета Свердловской области, который позволит увеличить операционный баланс региона.

- Повышение кредитного рейтинга Свердловской области знаково для нашего региона, рейтинг области и ее облигаций подтверждает ликвидность государственных ценных бумаг Среднего Урала, повышает его инвестиционную привлекательность. Государственные ценные бумаги являются одним из источников финансирования дефицита областного бюджета. В ближайшие годы мы планируем продолжить практику привлечения заемных средств путем выпуска государственных облигаций области, - сказала министр финансов Галина Кулаченко.

Сегодня в обращении на рынке ценных бумаг находятся государственные облигации Свердловской области на 20 миллиардов рублей. Держателями облигаций являются банки, управляющие и инвестиционные компании, а также физические лица.

ИСТОЧНИК KP.RU