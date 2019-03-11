На Урале неделя после мартовских праздников начнется снегопадами и дождями

СЕГОДНЯ 08:38 2019-03-11T08:43:03+03:00

Зато будет солнечно и тепло

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На Средний Урал пришло долгожданное весеннее потепление, а вместе с ним и грязь, слякоть и лужи. Единственной радостью в прогнозе синоптиков пока остаются солнечная погода и дневная плюсовая температура.

В понедельник, 11 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, днем температура воздуха составит +1,+6 градусов. Местами пройдет мокрый снег и дожди. Также возможен гололед на дорогах и налипание мокрого снега на провода. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду.

- Во вторник, 12 марта, сохранится переменная облачность и осадки. Днем столбики термометров покажут 0, +5 градусов, ночью - от +1 до -4. Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду, - сообщили в Уралгидрометцентре.

В среду, 13 марта, будет облачно с прояснениями, ночью снег, днем мокрый снег. Температура воздуха днем -2, +3 градуса, ночью +1, -4. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU