Екатеринбургский сноубордист выиграл золото Универсиады в слоуп-стайле
Выступление Антона Мамаева назвали феноменальным и ошеломляющим
Фото: krsk2019.com
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Сноубордист из Екатеринбурга завоевал золотую медаль на Универсиаде в Красноярске. Антону Мамаеву не было равных в дисциплине слоуп-стайл.
Фото: krsk2019.com
Первая попытка выдалась для уральского спортсмена не очень удачной, зато во второй Антон собрался и в финальном заезде сделал такие сложные трюки, которые привели в восторг и удивили даже комментатора - семикратного чемпиона России по сноуборду Алексея Соболева.
Фото: krsk2019.com
- Это очень стильно и феноменально. Вот это - программа Кубка мира! В России такого никто не делает. За такую программу ты ворвёшься в тройку, - отметил комментатор.
Финал слоуп-стайла на Универсиаде-2019 в Красноярске. Видео: Instagram Антона Мамаева
ИСТОЧНИК KP.RU