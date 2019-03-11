2019-03-11T07:23:17+03:00
Спорт

Екатеринбургский сноубордист выиграл золото Универсиады в слоуп-стайле

Выступление Антона Мамаева назвали феноменальным и ошеломляющим
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: krsk2019.comФото: krsk2019.com
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Сноубордист из Екатеринбурга завоевал золотую медаль на Универсиаде в Красноярске. Антону Мамаеву не было равных в дисциплине слоуп-стайл.

Фото: krsk2019.com

Фото: krsk2019.com

Первая попытка выдалась для уральского спортсмена не очень удачной, зато во второй Антон собрался и в финальном заезде сделал такие сложные трюки, которые привели в восторг и удивили даже комментатора - семикратного чемпиона России по сноуборду Алексея Соболева.

Фото: krsk2019.com

Фото: krsk2019.com

- Это очень стильно и феноменально. Вот это - программа Кубка мира! В России такого никто не делает. За такую программу ты ворвёшься в тройку, - отметил комментатор.

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Финал слоуп-стайла на Универсиаде-2019 в Красноярске. Видео: Instagram Антона Мамаева
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ИСТОЧНИК KP.RU

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