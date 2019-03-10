Администрация Екатеринбурга обвинила в саботаже 14 организаций, убирающих снег с улиц

СЕГОДНЯ 14:19 2019-03-10T14:19:15+03:00

По словам сотрудников мэрии, подрядчики заявили, что снег это твердые коммунальные отходы, которые должны оплачиваться с 1 января по определенным тарифам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Мэрия Екатеринбурга заявила, что 14 подрядных организаций, которые вроде бы должны чистить город от снега, саботируют уборку сугробов.

- Вместо выполнения своих непосредственных обязанностей руководители 14 подрядных организаций решили дать новое определение слову «снег», - заявили в администрации Екатеринбурга. - Это, по их мнению, твердые коммунальные отходы. А значит, с 1 января 2019 года вывоз «нового вида ТКО» должен оплачиваться отдельно по соответствующим тарифам.

В мэрии уверяют, что сейчас их юристы думают, как ответить на такое заявление подрядчиков.

- Во-первых, речь идет о расторжении контракта в связи невыполнением его условий, а во-вторых, о возможных исках – по тем же причинам, - добавили в администрации Екатеринбурга. - Вопросы взыскания издержек с виновников также будут рассмотрены соответствующими службами.

ИСТОЧНИК KP.RU