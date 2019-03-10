2019-03-10T13:35:18+03:00
Общество

11 августа в Нижнем Тагиле заложат первый камень моста через городской пруд

Это должно произойти в День города
Данил СВЕЧКОВ
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Ранее сообщалось, что мост может обойтись в 3,8 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что мост может обойтись в 3,8 миллиарда рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Будущим летом в Нижнем Тагиле должно начаться строительство моста через Тагильский пруд, разговоры о котором ходят уже несколько лет. Так, в городской администрации сообщают, что закладка первого камня пройдет 11 августа.

- Закладка первого камня в основание моста через Тагильский пруд состоится в День города, который будет праздноваться в этом году 11 августа, - сообщают в мэрии Нижнего Тагила. - Начало строительства крупного инфраструктурного объекта ознаменует еще одну значимую веху в развитии Нижнего Тагила

После 12 марта пакет документов, необходимых для строительства моста, отправится на государственную экспертизу для получения итогового заключения. После этого Нижний Тагил запросит деньги на мост у регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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