2019-03-10T11:23:27+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле поймали мужчину, пытавшегося перебросить сотовые телефоны через ограждение колонии

При нем было два свертка с девятью аппаратами
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Задержанный пояснил, что просто выполнял чужую просьбу помочь с переброской свертков через ограждение колонии. Фото: ГУФСИН по Свердловской областиЗадержанный пояснил, что просто выполнял чужую просьбу помочь с переброской свертков через ограждение колонии. Фото: ГУФСИН по Свердловской области
Изменить размер текста:

Сотрудники исправительной колонии строгого режима ИК-5, что в Нижнем Тагиле, пресекли попытку перебросить на территорию колонии сотовые телефоны. Человека со свертками, в которых хранились девять аппаратов они задержали у ограждения учреждения.

- Задержанный доставлен в административное здание ИК-5, о задержании сообщено полицейским в дежурную часть, - уточняют в ГУФСИН по Свердловской области. - По прибытии сотрудников дежурной части и осмотре содержимого пакета были обнаружены 9 сотовых телефонов, 13 сим-карт, 2 зарядных устройства в корпусе черного цвета; 4 зарядных устройства, в том числе 2 в демонтированном виде; 7 кабелей USB; Bluetooth-наушники и 3 аккумуляторных батареи для сотовых телефонов.

Сам задержанный объяснил, что днем к нему подошел неизвестный мужчина и просто попросил помочь перебросить через ограждение колонии два свертка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Администрация Екатеринбурга обвинила в саботаже 14 организаций, убирающих снег с улиц
11 августа в Нижнем Тагиле заложат первый камень моста через городской пруд
На Урале в пожаре пострадали две девочки
Баскетболисты «Урала» одолели команду тренера из фильма «Движение вверх» со счетом 74:69
В Екатеринбурге в Прощеное воскресенье пройдет праздничное богослужение
На Урале на 1,5 месяца закроют движение для большегрузов
Военнослужащие ЦВО в честь 8 Марта подарили екатеринбурженкам 1000 букетов
Трое в больнице: на трассе Екатеринбург-Серов столкнулись три ВАЗа и Renault
Праздничный матч: волейболистки «Уралочки» разгромили на домашнем паркете «Сахалин»
Вместо коммунальщиков с окраин Екатеринбурга снег будет убирать «Уральский пельмень» Мясников
Проверка слуха: в Екатеринбурге охранник «Бургер Кинга» избил посетителя
В центре Екатеринбурга прошел митинг феминисток, требовавших хлеба и роз
В Международный женский день в зоопарке Екатеринбурга выбирают лучшую маму
Мэр Екатеринбурга утвердил приватизацию скандальной школьной столовой «Золушка»
В Екатеринбурге в преддверии 8 марта дамам предлагают сделать фото с коробкой от iPhone X
Не смогли найти: на Урале в пожаре погибла двухлетняя девочка
На Химмаше мужчина сорвался с крыши во время уборки снега
В Екатеринбурге на Юмашева на припаркованные машины рухнула стена дома