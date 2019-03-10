В Нижнем Тагиле поймали мужчину, пытавшегося перебросить сотовые телефоны через ограждение колонии

СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-10T11:23:27+03:00

Задержанный пояснил, что просто выполнял чужую просьбу помочь с переброской свертков через ограждение колонии. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

При нем было два свертка с девятью аппаратами

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Сотрудники исправительной колонии строгого режима ИК-5, что в Нижнем Тагиле, пресекли попытку перебросить на территорию колонии сотовые телефоны. Человека со свертками, в которых хранились девять аппаратов они задержали у ограждения учреждения.

- Задержанный доставлен в административное здание ИК-5, о задержании сообщено полицейским в дежурную часть, - уточняют в ГУФСИН по Свердловской области. - По прибытии сотрудников дежурной части и осмотре содержимого пакета были обнаружены 9 сотовых телефонов, 13 сим-карт, 2 зарядных устройства в корпусе черного цвета; 4 зарядных устройства, в том числе 2 в демонтированном виде; 7 кабелей USB; Bluetooth-наушники и 3 аккумуляторных батареи для сотовых телефонов.

Сам задержанный объяснил, что днем к нему подошел неизвестный мужчина и просто попросил помочь перебросить через ограждение колонии два свертка.

ИСТОЧНИК KP.RU