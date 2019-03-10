2019-03-10T07:39:34+03:00
Спорт

Баскетболисты «Урала» одолели команду тренера из фильма «Движение вверх» со счетом 74:69

В «Спартаке», с которым встретилась наша команда, когда-то работал легендарный Владимир Кондрашин, приведший советскую сборную к победе на Олимпиаде 1972 года
Данил СВЕЧКОВ
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В концовке спартаковцы подобрались на 2 очка, но все закончилось победой уральцев. Фото: баскетбольный клуб «Урал»В концовке спартаковцы подобрались на 2 очка, но все закончилось победой уральцев. Фото: баскетбольный клуб «Урал»
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Накануне игроки баскетбольного клуба «Урал» встретились со «Спартаком» из Санкт-Петербурга, в которой когда-то трудился Владимир Кондрашин, тот самый тренер, про которого год назад сняли фильм «Движение вверх». В этой игре регулярного чемпионата уральской команде нужно было победить, чтобы выйти в плей-офф.

- С первых минут стало понятно, кто станет главной проблемой «Урала» в этом матче, - рассказали в пресс-службе БК «Урал». - Центровой Алимджан Федюшин набирал очки и вынуждал соперников нарушать правила. Под кольцом ему помогали Фидий и Баринов, с которыми тоже было непросто. Уступив пять очков в первой четверти, «Урал» выиграл вторую 21:13 и ушел на перерыв лидером.

В концовке спартаковцы подобрались на 2 очка, но все закончилось победой уральцев. Наши баскетболисты одолели гостей со счетом 74:69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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