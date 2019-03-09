В Екатеринбурге в Прощеное воскресенье пройдет праздничное богослужение

СЕГОДНЯ 17:12 2019-03-09T17:13:37+03:00

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В Екатеринбурге завершается масленичная неделя: в субботу и воскресенье в городе пройдут последние гуляния и сожжения чучела Масленицы. А 10 марта - в последний день перед Великим постом - в Свято-Троицком кафедральном соборе состоится удивительной красоты богослужение.

По православной традиции этот день зовется Прощеным воскресеньем, когда христиане просят друг у друга прощение. Возглавит чин прощения Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

- На солею выносят и полагают на аналоях иконы Спасителя и Божией Матери; настоятель творит земные поклоны пред ними и лобызает их, затем испрашивает прощения своих грехов у причта и народа, говоря: «Благословите мя, отцы святии и братия, и простите мне, грешному, елика (что) согреших в сей день и во вся дни живота моего: словом, делом, помышлением и всеми моими чувствы». При этом он творит общий земной поклон духовенству и народу, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Паства отвечает ему также земным поклоном, говоря: «Бог простит ти, отче святый. Прости и нас, грешных, и благослови». Затем настоятель берет напрестольный крест, и все священнослужители и миряне прикладываются к святым образам и Кресту.

ИСТОЧНИК KP.RU