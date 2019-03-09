На Урале на 1,5 месяца закроют движение для большегрузов

СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-09T13:39:26+03:00

Такая мера призвана сохранить региональные дороги от преждевременных ям и выбоин

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Губернатор Свердловской области подписал распоряжение, согласно которому через месяц большегрузам будет заказана езда по региональным дорогам. Ограничения носят уже традиционный характер. Ежегодно весной и летом власти выносят временный запрет на передвижение фур с целью сохранить трассы от преждевременного образования ям.

- Проезд по региональным дорогам для тяжеловесных машин будет закрыт с 14 апреля по 23 мая и с 24 мая по 31 августа при дневной температуре более 32 градусов, - говорится в документе. - Если столбики термометров поднимутся выше, передвигаться фурам разрешат только с 22:00 до 10:00.

Ответственными за сохранение дорог в регионе утверждены Управление автомобильных дорог и вице-губернатор Сергей Швиндт.

ИСТОЧНИК KP.RU