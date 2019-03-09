На Урале на 1,5 месяца закроют движение для большегрузов
Губернатор Свердловской области подписал распоряжение, согласно которому через месяц большегрузам будет заказана езда по региональным дорогам. Ограничения носят уже традиционный характер. Ежегодно весной и летом власти выносят временный запрет на передвижение фур с целью сохранить трассы от преждевременного образования ям.
- Проезд по региональным дорогам для тяжеловесных машин будет закрыт с 14 апреля по 23 мая и с 24 мая по 31 августа при дневной температуре более 32 градусов, - говорится в документе. - Если столбики термометров поднимутся выше, передвигаться фурам разрешат только с 22:00 до 10:00.
Ответственными за сохранение дорог в регионе утверждены Управление автомобильных дорог и вице-губернатор Сергей Швиндт.
ИСТОЧНИК KP.RU