2019-03-09T10:02:29+03:00
Общество

Военнослужащие ЦВО в честь 8 Марта подарили екатеринбурженкам 1000 букетов

Цветы молодые люди в боевой экипировке вручали прямо на улицах города
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Типичный Екатеринбург"Фото: "Типичный Екатеринбург"
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Военнослужащие Центрального военного округа, чтобы порадовать прекрасную половину человечества в международный женский день, проявили недюжинную смекалку и находчивость.

Сначала военные провели необычную фотосессию на станции метрополитена, а затем отправились на улицы города вручать прохожим девушкам и женщинам цветы.

Фото: "Типичный Екатеринбург"

Фото: "Типичный Екатеринбург"

- В боевой экипировке молодые люди останавливали представительниц прекрасной половины человечества, поздравляли с праздником и дарили тюльпаны. За пару часов акции было подарено более тысячи букетов, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Также на площадке установили пресс-вол, на фоне которого дамы могли сфотографироваться с военнослужащими.

Военные ЦВО поздравили женщин с 8 Марта.Видео: пресс-служба ЦВО

ИСТОЧНИК KP.RU

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