Военнослужащие ЦВО в честь 8 Марта подарили екатеринбурженкам 1000 букетов
Военнослужащие Центрального военного округа, чтобы порадовать прекрасную половину человечества в международный женский день, проявили недюжинную смекалку и находчивость.
Сначала военные провели необычную фотосессию на станции метрополитена, а затем отправились на улицы города вручать прохожим девушкам и женщинам цветы.
Фото: "Типичный Екатеринбург"
- В боевой экипировке молодые люди останавливали представительниц прекрасной половины человечества, поздравляли с праздником и дарили тюльпаны. За пару часов акции было подарено более тысячи букетов, - рассказали в пресс-службе ЦВО.
Также на площадке установили пресс-вол, на фоне которого дамы могли сфотографироваться с военнослужащими.
Военные ЦВО поздравили женщин с 8 Марта.Видео: пресс-служба ЦВО
ИСТОЧНИК KP.RU