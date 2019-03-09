Военнослужащие ЦВО в честь 8 Марта подарили екатеринбурженкам 1000 букетов

СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-09T10:02:29+03:00

Цветы молодые люди в боевой экипировке вручали прямо на улицах города

Изменить размер текста: A A

Военнослужащие Центрального военного округа, чтобы порадовать прекрасную половину человечества в международный женский день, проявили недюжинную смекалку и находчивость.

Сначала военные провели необычную фотосессию на станции метрополитена, а затем отправились на улицы города вручать прохожим девушкам и женщинам цветы.

Фото: "Типичный Екатеринбург"

- В боевой экипировке молодые люди останавливали представительниц прекрасной половины человечества, поздравляли с праздником и дарили тюльпаны. За пару часов акции было подарено более тысячи букетов, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Также на площадке установили пресс-вол, на фоне которого дамы могли сфотографироваться с военнослужащими.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/696116" frameborder="0"></iframe> Военные ЦВО поздравили женщин с 8 Марта.Видео: пресс-служба ЦВО

ИСТОЧНИК KP.RU