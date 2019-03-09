На трассе Екатеринбург-Серов столкнулись три ВАЗа и Renault
В Красноуральском городском округе, на 195 километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, произошла массовая авария. Здесь столкнулись сразу четыре автомобиля: вазовские "пятнадцатая" и "девятка", Lada Priora и Renault Duster.
Пострадавших доставили в больницу. Чтобы передать медикам одного из пассажиров, спасателям пришлось немало потрудиться - его зажало в искореженном кузове.
- К месту ДТП выезжало пожарно-спасательное подразделение: 1 единица техники и 3 человека личного состава. С помощью специнструмента пожарные провели деблокировку пострадавшего из поврежденного автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Подобная авария произошла и в Нижнем Тагиле. На улице Максима Горького столкнулись "ВАЗ-210540" и Volvo. В результате ДТП в машине оказалась заблокирована женщина. Для ее вызволения спасателям также пришлось распиливать автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU