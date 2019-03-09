Праздничный матч: волейболистки «Уралочки» разгромили на домашнем паркете «Сахалин»

СЕГОДНЯ 07:55 2019-03-09T07:57:51+03:00

Екатеринбурженки превзошли соперниц во всех компонентах, одержав в двух партиях сокрушительные победы

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Накануне, в Международный женский день, волейболистки «Уралочки-НТМК» сделали себе самый лучший подарок - на домашнем паркете екатеринбурженки в 20 туре российской Суперлиги обыграли «Сахалин».

Для хозяек встреча стала достаточно легкой. «Уралочка» превзошла соперниц во всех компонентах, одержав в первых двух партиях сокрушительные победы - 25:11, 25:7.

Фото: ВК "Уралочка"

Третья партия единственная, в которой «Сахалину» удалось навязать борьбу. Команды долгое время шли вровень, к середине партии счет был 11:11, а к концу - 21:21. Сет затянулся, и «Уралочке» даже пришлось отыгрывать сет-болы. Но на блоке подопечные Михаила Карполя взяли решающее очко - 28:26.

- Есть такая тенденция в спорте, когда две партии проходят легко, девочки расслабляются, теряют внимание. Мы их предупреждали, что такое может быть. Это и произошло. Хорошо, что все-таки сумели собраться в конце партии и перевести игру в свою сторону. Я считаю, что вся команда добавляет хорошо в защите, все прогрессируют, - отметил старший тренер клуба.

Фото: ВК "Уралочка"

На данный момент «Уралочка» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков.

16 марта в рамках Суперлиги екатеринбурженки встретятся в Санкт-Петербурге с местной «Ленинградкой». Ближайшая домашняя игра пройдет 24 марта в Нижнем Тагиле с командой «Динамо-Метар» из Челябинска.

ИСТОЧНИК KP.RU