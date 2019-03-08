2019-03-08T17:00:32+03:00
Недвижимость

Вместо коммунальщиков с окраин Екатеринбурга снег будет убирать «Уральский пельмень» Мясников

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Instagram Вячеслава МясниковаФото: Instagram Вячеслава Мясникова
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Поющий «Уральский пельмень» Вячеслав Мясников намерен избавить екатеринбуржцев, живущих на окраинах уральской столицы, от многочисленных снеговых куч.

- Еду в Екатеринбург убирать снег с улиц, которые не в центре города, и из дворов, которые не в центре города. Хоть раз в год кто-то должен с них снег убрать, - написал юморист в Instagram.

Вячеслав Мясников даже выложил фото гусеничного снегоуборщика, на котором предположительно он собирается чистить городские дороги, тротуары и дворы.

Напомним, что вывоз сугробов стоит на особом контроле мэра Александра Высокинского. В начале недели глава Екатеринбурга лично проинспектировал качество уборки и остался им крайне недоволен. Градоначальник даже пообещал уволить глав, в чьи районах к 10 марта по-прежнему будут «красоваться» кучи снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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