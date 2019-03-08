Проверка слуха: в Екатеринбурге охранник «Бургер Кинга» избил посетителя

СЕГОДНЯ 16:40 2019-03-08T16:41:38+03:00

Мужчина набросился на клиента, когда тот уже выходил из кафе

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В сети появилась и молниеносно распространилась видеозапись драки предположительно охранника и посетителя «Бургер Кинга». Инцидент произошел в точке сети общепита, расположенной в торговом центре Екатеринбурга на ЖБИ.

- Скучно борцухе в охране, а тут какой-то повод! Охранник сам это видео выложил, гордо сообщив, что справился с дагестанцем, - написано в паблике «RU_CHP: Первый по происшествиям» во «Вконтакте».

С чего начался инцидент - непонятно. На кадрах видна лишь потасовка. Вот клиент «Бургер Кинга» собирается выйти из кафе, а уже в следующее мгновение он лежит на полу. Охранник заведения подбежал сзади к посетителю, схватил его, после чего сделал бросок через себя.

Борцуха.Видео: паблик "RU_CHP: Первый по происшествиям" во "Вконтакте"

- Заявлений о драке в торговом центре не поступало. По данной информации будет проведена проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU