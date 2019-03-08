В центре Екатеринбурга прошел митинг феминисток, требовавших хлеба и роз

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-08T14:46:20+03:00

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Пока одни екатеринбурженки отдыхают, получают подарки и прихорашиваются в честь 8 Марта, другие вышли в центр города с плакатами и транспарантами. Порядка 20 женщин-феминисток в очередной раз требовали равноправия с мужчинами.

Участницы митинга в очередной раз требовали равноправия с мужчинамиФото: Алексей БУЛАТОВ

Среди представленных надписей встречалось немало странных и даже смешных. Например, одна девушка держала в руках плакат с надписью «Хлеба и роз», а ее соседка гордо показывала лист «Мы правнучки ведьм, которых вы не смогли сжечь».

Некоторые требования были весьма комичны

Однако большая часть транспарантов была посвящена борьбе с домашней тиранией. Феминистки требовали вновь криминализировать побои, нанесенные близкими родственниками.

- Мы устали от насилия! Мы устали от насилия! - громко скандировали пикетчицы.

Рядом с женщинами более скромно митинговали мужчины

Интересно, что тут же митинговали и несколько мужчин. Правда, их протест был в разы скромнее. Так, некоторые не стали писать никаких лозунгов, ограничившись «говорящими» футболками.

ИСТОЧНИК KP.RU