В центре Екатеринбурга прошел митинг феминисток, требовавших хлеба и роз
Пока одни екатеринбурженки отдыхают, получают подарки и прихорашиваются в честь 8 Марта, другие вышли в центр города с плакатами и транспарантами. Порядка 20 женщин-феминисток в очередной раз требовали равноправия с мужчинами.
Участницы митинга в очередной раз требовали равноправия с мужчинамиФото: Алексей БУЛАТОВ
Среди представленных надписей встречалось немало странных и даже смешных. Например, одна девушка держала в руках плакат с надписью «Хлеба и роз», а ее соседка гордо показывала лист «Мы правнучки ведьм, которых вы не смогли сжечь».
Некоторые требования были весьма комичны
Однако большая часть транспарантов была посвящена борьбе с домашней тиранией. Феминистки требовали вновь криминализировать побои, нанесенные близкими родственниками.
- Мы устали от насилия! Мы устали от насилия! - громко скандировали пикетчицы.
Рядом с женщинами более скромно митинговали мужчины
Интересно, что тут же митинговали и несколько мужчин. Правда, их протест был в разы скромнее. Так, некоторые не стали писать никаких лозунгов, ограничившись «говорящими» футболками.
ИСТОЧНИК KP.RU