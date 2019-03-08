2019-03-08T12:47:25+03:00
Общество

В Международный женский день в зоопарке Екатеринбурга выбирают лучшую маму

Среди претенденток пернатые, земноводные, приматы и грызуны
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: PR-отдел Екатеринбургского зоопаркаФото: PR-отдел Екатеринбургского зоопарка
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Во всем мире сегодня отмечают праздник женщин - 8 Марта. Не стал исключением даже екатеринбургский зоопарк. Здесь тоже поздравляют дам: усатых, хвостатых, чешуйчатых, пушистых и не очень.

Особое внимание к самкам, которые уже стали заботливыми мамами. Для них в зоосаде специально организовали уже ставший традиционным конкурс «Зоомисс». На этот раз организаторы решили, что в нем будут участвовать самые необычные «матери семейств». На корону претендуют четыре участницы.

Белоплечий капуцин Бирюза - самку этого примата в зоопарке считают самой добросовестной матерью. Своих детей она носит на себе и всячески защищает от посторонних.

Фото: PR-отдел Екатеринбургского зоопарка

Фото: PR-отдел Екатеринбургского зоопарка

- Австралийская голубая квакша Джулия - самая плодовитая мать. Когда у тебя несколько десятков детей за раз, то о качестве воспитания можно не переживать. Пусть зоокиперы переживают, - улыбаясь рассказывают в пресс-службе зоопарка.

Фото: PR-отдел Екатеринбургского зоопарка

Фото: PR-отдел Екатеринбургского зоопарка

Обыкновенная слепушонка пользуется особым уважением, кроме имени у нее есть даже отчество - Зинаида Валентиновна. Эта конкурсантка - самая таинственная и неизученная мать. Она любит всё грызть. И дети её любят всё грызть. Это у них в крови.

Фото: PR-отдел Екатеринбургского зоопарка

Фото: PR-отдел Екатеринбургского зоопарка

Венценосный журавль Ромашка - самая красивая мать. Всё время танцует со своим избранником. Ну и малыша между делом вырастила отличного, тоже красавца.

Фото: PR-отдел Екатеринбургского зоопарка

Фото: PR-отдел Екатеринбургского зоопарка

Проголосовать за понравившуюся участницу можно на главной странице официального сайта зоопарка или в профиле Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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