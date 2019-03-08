2019-03-08T11:27:40+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга утвердил приватизацию скандальной школьной столовой «Золушка»

Балансовая стоимость активов составляет 7,4 миллиона рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Все 100 процентов доли в уставном капитале созданного ООО будут находиться в собственности городаВсе 100 процентов доли в уставном капитале созданного ООО будут находиться в собственности городаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Скандальная школьная столовая «Золушка» будет приватизирована. Такое постановление уже подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский. В ближайшее время МУП будет преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью. Балансовая стоимость его активов составит 7,4 миллиона рублей. Все 100 процентов доли в уставном капитале созданного ООО будут находиться в собственности города.

- До проведения первого общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью исполняющим обязанности директора назначен Сергей Горбунов, а членами ревизионной комиссии начальника отдела мониторинга финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Департамента по управлению муниципальным имуществом Анну Южанину и главного специалиста отдела мониторинга финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Департамента по управлению муниципальным имуществом Марину Ведерникову, - говорится в документе.

До дня госрегистрации ООО предприятие без согласия собственника не имеет права сокращать численность работников, брать кредиты, совершать сделки, цена которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов, а также выпускать ценные бумаги.

Контроль за исполнением Постановления возложен на замглавы Екатеринбурга по вопросам организации управления Игоря Сутягина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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