2019-03-07T17:09:24+03:00
Общество

В Екатеринбурге в преддверии 8 марта дамам предлагают сделать фото с коробкой от iPhone X

Такая необычная услуга обойдется уралочкам всего в 500 рублей
Дарья РЯБОВА
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Просто тюльпанчики и воздушные шары - уже не в темеПросто тюльпанчики и воздушные шары - уже не в темеФото: Алексей БУЛАТОВ
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На носу праздник настоящих женщин. «А что за женщина без айфона и дорогой иномарки?», - решили изобретательные бизнесмены и разместили объявления на Avito. Там предприимчивые мужчины предлагают дамам большой спектр услуг. Но самая популярная - это селфи. С дорогостоящим авто Mazda, как у «Коли Соболева», с розами, с последним айфоном и даже с коробкой от него. Цены на рынке подобных услуг разные, все зависит от предпочтений и размера кошелька девушки.

Очередное объявление на Avito к 8 марта Фото: Скриншот сайта

Очередное объявление на Avito к 8 мартаФото: Скриншот сайта

- Напомните своему бывшему и подругам, что вы достойны большего, - призывает екатеринбургский предприниматель на сайте объявлений.

Мужчины предлагают сделать селфи со всем этим богатством, а после выложить их в соцсети. Все для того, чтоб не казаться одинокой в день, когда всех вокруг осыпают шубами и бриллиантами. «Сделай себе подарок», - навязчиво предлагает автор поставщик хлеба и зрелищ. Разве от такого предложения кто-то в силах отказаться? Стоит всего-то 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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