2019-03-07T15:46:54+03:00
Происшествия

Не смогли найти: на Урале в пожаре погибла двухлетняя девочка

Дом загорелся, когда все еще спали
Дарья РЯБОВА
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Отец девочки попал в больницу с ожогами Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской областиОтец девочки попал в больницу с ожогами Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области
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В селе Бызово Горноуральского городского округа произошла страшная трагедия. Утром в 9:41 диспетчеру пожарной службы позвонили - на улице Рябиновой загорелся деревянный четырехквартирный дом. Сообщение о поступило слишком поздно. Хотя пожарные прибыли на место через три минуты, весь дом был в огне. На тот момент семья, проживающая в том доме, уже смогла выбраться на улицу. Как вспоминает отец семейства, он первым проснулся от сильного запаха дыма - разбудил женщину (сестру жены), трехлетнего сына, но двухлетней дочки рядом не оказалось. Тогда мужчина вывел остальных из дома, а сам побежал обратно искать дочь. Но так и не нашел.

- Хозяин доставлен с ожогами в центральную городскую больницу Нижнего Тагила, - рассказывают в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. - Двухлетняя девочка погибла. После случившегося пожара дом не подлежит восстановлению. Погорельцы временно разместились у родственников. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

Также в пресс-службе отметили, что рядом с горящим домом не было источников воды. Так что воду пришлось набирать из реки, расположенной в километре. Тушили пожар 13 сотрудников МЧС, в том числе добровольная пожарная дружина села Новопаньшино. Только за полтора часа пожарные справились с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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