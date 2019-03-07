На Химмаше мужчина сорвался с крыши во время уборки снега

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-07T15:26:34+03:00

В карете скорой помощи мужчина впал в кому Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге днем 7 марта в районе Химмаш произошло ЧП с рабочим, который чистил кровлю многоквартирника.

Тридцатилетний рабочий не был закреплен страховым тросом и в какой-то момент сорвался вниз с дома №12 по улице Торговой.

Приехавшие на место ЧП медики отвезли рабочего в 36- городскую больницу. По пути он впал в кому.

По факту падения проводится проверка.

- Все материалы сейчас находятся в полиции. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, - рассказали в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU