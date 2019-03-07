2019-03-07T15:27:24+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге на Юмашева на припаркованные машины рухнула стена дома

Дом был построен всего шесть лет назад
Дарья РЯБОВА
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Машины после падения кирпичей - всмятку Фото: Служба спасения "СОВА"Машины после падения кирпичей - всмятку Фото: Служба спасения "СОВА"
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В Екатеринбурге днем 7 марта на Юмашева, 18 рухнул многоэтажный дом. Причем он не был старым, построили еще в 2012 году. Но всё чаще становится так, что новизна не является символом качества и надежности. Так прямо на тротуар, где обычно ходят прохожие и паркуются машины, рухнули кирпичи. К счастью, обошлось без пострадавших. Обломки фасада помяли лишь два автомобиля.

- Сотрудники полиции и следственно-оперативная группа работают на месте происшествия, устанавливают причины случившегося. Рухнула часть стены, упавшие кирпичи повредили два автомобиля. По итогам проверки примут процессуальное решение.

На место приехали полицейские и пожарные Фото: Служба спасения "СОВА"

На место приехали полицейские и пожарные Фото: Служба спасения "СОВА"

При этом внимательные прохожие заметили, что новый дом построен недобросовестно, в проекте допущено множество ошибок.

Часть стены упала на асфальт Фото: МЧС России по Свердловской области

Часть стены упала на асфальт Фото: МЧС России по Свердловской области

- Я не строитель, но просто внимательный, руки от куда нужно растут и и голова на плечах есть, - объясняет наблюдательный житель Екатеринбурга Андрей Кондратюк. - Часто наблюдал, когда строят, монолит стены поднимают, а щель между кладкой и потолком просто пенят. Такую стену, если со стороны квартиры хорошенько пнуть, то она выпадет. Облицовка в 1/2 кирпича - это экономия, но они даже не связали ее с основной стеной. Отсутствует гидроизоляция между монолитом и фасадом (между этажами кирпич-перекрытие-кирпич). Вода затекает и разрушает стену при перепадах температур, а летом сырость и плесень. Одним словом - экономят! И на строителях и на материалах и на проекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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