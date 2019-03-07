2019-03-07T14:34:28+03:00
Экономика

На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКе в канун 8 Марта наградили 100 лучших женщин

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Ковшевая доменного цеха Зинаида БушуеваКовшевая доменного цеха Зинаида Бушуева
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В честь Международного женского дня на уральских предприятиях ЕВРАЗа наградили лучших работниц. Премии и благодарственные письма вручили управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев и председатель профсоюзной организации ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев.

Самая престижная награда для женщин ЕВРАЗ НТМК – звание «Лауреат премии имени первой женщины горновой Фаины Шаруновой», ежегодно оно присваивается 10 лучшим сотрудницам. В этом году среди награжденных машинист размораживающей установки коксохимического производства Тамара Столярова, стерженщик ручной формовки фасонно-литейного цеха Ольга Букрина, ковшевой доменного цеха Зинаида Бушуева, аппаратчик химводоочистки теплоэлектроцентрали Ирина Нуждова, контролер в производстве черных металлов управления технического контроля Любовь Руденко, машинисты кранов колесобандажного, конвертерного, рельсобалочного цехов и управления железнодорожного транспорта Оксана Амосова, Татьяна Чувашова, Лариса Тимакова и Людмила Бахарева, мастер управления технического контроля Татьяна Шампорова.

Лауреаты премии Шаруновой

Лауреаты премии Шаруновой

Все лауреаты получили нагрудный знак, денежную премию, а также персональную ежемесячную 20-процентную надбавку к заработной плате в течение 2019 года.

Одиннадцать работниц награждены малыми серебряными знаками, почетными грамотами и благодарственными письмами Законодательного собрания Свердловской области.

80 сотрудницам предприятий за добросовестный труд вручены Почетные грамоты и благодарственные письма ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа.

У награжденных сотрудниц стаж работы на предприятиях более 10 лет, они наставницы молодежи, добросовестно выполняют свои профессиональные обязанности.

-На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКе работает более четырех тысяч женщин. Наравне с мужчинами они успешно выполняют производственные задачи, вносят рацпредложения, прославляют наши предприятия. Спасибо за неиссякаемую энергию, доброту, отзывчивость, умение делать мир уютным и радостным! - обратился к работницам управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.

Для женщин-работниц и ветеранов уральских предприятий ЕВРАЗа состоялись концерты артистов дворцов культуры Нижнего Тагила и Качканара. Специальным подарком для работниц ЕВРАЗ КГОКа станет выступление артистов музыкальной комедии «Трио теноров» из Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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