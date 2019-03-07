В Екатеринбурге труп мужчины пролежал 4 часа на тротуаре
Жуткая картина полдня пугала прохожих
Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ на тротуаре несколько часов пролежал труп мужчины. Прохожий скончался около 10 часов утра возле дома №7 на Сиреневом бульваре.
- Очень жуткая картина, все обходят тело стороной, - пишет в соцсети очевидец Ирина.
На место ЧП приезжали сотрудники полиции и представители районного следственного комитета.
- Выезжали на осмотр, криминала там, по предварительной версии нет, - рассказали в следственном отделе СКР по Кировскому району Екатеринбурга.
Тело увезли с тротуара только в третьем часу дня.
ИСТОЧНИК KP.RU