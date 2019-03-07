В Екатеринбурге труп мужчины пролежал 4 часа на тротуаре

СЕГОДНЯ 13:08 2019-03-07T13:08:26+03:00

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В Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ на тротуаре несколько часов пролежал труп мужчины. Прохожий скончался около 10 часов утра возле дома №7 на Сиреневом бульваре.

- Очень жуткая картина, все обходят тело стороной, - пишет в соцсети очевидец Ирина.

На место ЧП приезжали сотрудники полиции и представители районного следственного комитета.

- Выезжали на осмотр, криминала там, по предварительной версии нет, - рассказали в следственном отделе СКР по Кировскому району Екатеринбурга.

Тело увезли с тротуара только в третьем часу дня.

ИСТОЧНИК KP.RU