2019-03-07T13:09:06+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» запустят прямой рейс из Екатеринбурга в Магадан

Первые полеты начнутся в конце мая
Дарья РЯБОВА
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"Уральские авиалинии" будут довозить екатеринбуржцев до Магадана за 8-9 часов"Уральские авиалинии" будут довозить екатеринбуржцев до Магадана за 8-9 часовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из Екатеринбурга в Магадан прямым рейсом начнут летать самолеты «Уральских авиалиний». Теперь добраться до другого конца страны будет намного быстрее, так как не придется переносить пересадки в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Иркутске и других городах. Чаще всего за один полет производится одна или две посадки. Бывает, что на дорогу уходит полтора дня. А стоит это удовольствие 30-40 тысяч рублей.

- Самолеты начнут летать новым рейсом с конца мая, - рассказывают в пресс-службе «Уральских авиалиний». - На это время будет назначено примерно два полета.

Этой весной ситуация улучшится. Теперь фраза «Еду в Магадан» не будет пугать. Ведь больше не придется тратить много денег и времени. Уже сейчас на сайте авиакомпании можно увидеть первые прямые рейсы из «Кольцово» в Магадан. 30 мая вылет назначен на 18:50, а прибытие - на 9:20, то есть полет продлится всего 8 часов 30 минут. Самый дешевый билет (без возврата) стоит всего 17 650 рублей. Самый дорогой - 61 764 рублей. Это цена за «Премиум эконом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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