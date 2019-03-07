Зернистая с золотистым: в аэропорту «Кольцово» изъяли 450 кг опасной икры

СЕГОДНЯ 12:19 2019-03-07T12:19:45+03:00

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В Екатеринбург из Петропавловска-Камчатского прибыл опасный груз в виде 450 килограмм зернистой красной икры. Ее доставил в уральскую столицу 28-летний пассажир вместе со своим знакомым.

Но сотрудники линейной полиции не дали довести преступный умысел мужчины и его подельника, который не в курсе ситуации, до конца и изъяли его багаж. Эксперты установили, что в икре находятся бактерии золотистого стафилококка, который является наиболее частой причиной серьезных пищевых отравлений.

Так как мужчина совершал преступление небольшой тяжести впервые – дело закрыли и обязали выплатить судебный штраф в сумме 50 тысяч рублей за перевозку продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU