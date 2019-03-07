2019-03-07T11:29:16+03:00
Общество

В Свердловской области сократили количество детских домов

По словам правительства региона, это произошло потому, что больше детей попадают в приемные семьи
Дарья РЯБОВА
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Детских домов стало меньше из-за того, что все больше детей забирают в приемные семьиДетских домов стало меньше из-за того, что все больше детей забирают в приемные семьиФото: Алексей БУЛАТОВ
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К 2019 году в Свердловской области 90,5% детей-сирот воспитываются в приемных семьях. И лишь остальные - 9,5 % остаются жить в детских домах. Оттого воспитательных учреждений стало заметно меньше. Если в начале 2013 года в регионе насчитывалось 120 детдомов, то в 2019 году их всего 83. Сумма, которая уходит на поддержание сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, растет. В прошлом году на них было выделено 5 миллиардов рублей, в 2019 - 5,8 миллиардов рублей. Все эти деньги, по словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, должны пойти на помощь в социализации выпускников детдомов и выдачу их квартир.

- Выходя из стен детского дома, молодые люди не должны быть предоставлены сами себе, - подчеркивает глава региона. - Наша общая задача - помочь ребятам адаптироваться к самостоятельной жизни, выработать жизненные ориентиры, определить пути их достижения.

Губернатор попросил глав муниципалитетов проследить, в каком виде совершеннолетним сиротам выдают жилье. Является ли оно пригодным для комфортного проживания. Также Куйвашев заявил, что необходимо оказывать психологическую поддержку семьям, которые берут сирот под опеку или на воспитание.

- Страшно, когда ребенок остается без семьи, - говорит губернатор. - Но вдвойне страшно, когда приемные дети оказываются ненужными и возвращаются в детские дома. Необходимо поддерживать связь с каждой семьей, чтобы не допускать подобных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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