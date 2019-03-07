2019-03-07T10:53:59+03:00
Происшествия

На Урале молодой человек убил своего отца, ударив его 57 раз ножом

При этом 28-летний преступник пытался замести следы, разыграв трагедию
Дарья РЯБОВА
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Мужчина пытался создать себе алибиМужчина пытался создать себе алибиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге произошло ужасное убийство - сын заколол ножом отца после ссоры. Мужчины выпивали и из-за чего повздорили. 28-летний парень не смог снести обиды от родителя, взял нож и ударил пожилого мужчину 57 раз. «Изобретательный» преступник решил сделать так, чтоб никто не догадался о его злодеянии. Оделся, вышел на улицу, встретил соседа, сходил с ним в магазин. Вместе они поднялись к квартире, где лежал труп отца.

Парень попросил соседа попытаться открыть дверь, якобы у него это не получалось, а сам позвонил в экстренную службу, чтоб дверь взломали. Еще «горе-сын» спустился вниз и попросил другого соседа позвонить отцу. В это время другой сосед уже открыл дверь и, заметив, на брюках молодого человека следы крови, запретил входить в квартиру до приезда полиции. Когда сыщики приехали, отцеубийца начал клясться им, что сам найдет негодяев, убивших его отца. Но ему, естественно, не поверили и задержали.

- При расследовании уголовного дела сотрудники Следственного комитета и полиции собрали необходимые доказательства, - рассказывают в Следственном комитете по Свердловской области. - Задержанный признал свою вину и рассказал, что сам нанес отцу множественных ножевых ранений.

Правда, потом он отказался от своих показаний, но было уже поздно. Сыщики собрали все улики против него. Узнать правду помогли свидетели и многочисленные экспертизы. Суд приговорил екатеринбуржца к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

- Сыщики уголовного розыска территориального отдела полиции оперативно задержали подозреваемого благодаря помощи граждан, своевременно предоставивших важную информацию, - добавляет Валерий Горелых, начальник пресс-службы областного главка полиции. - Орудие убийства – нож, изъяли на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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