В Екатеринбурге на ремонт ЕКАДа потратят 161 миллион рублей

СЕГОДНЯ 10:22 2019-03-07T10:22:59+03:00

Почти 10-километровый участок отремонтируют до конца лета в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге из областного бюджета выделят 161,9 миллионов рублей на восстановление Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Ремонт власти планируют закончить до 20 августа 2020 года. Участок трассы длиной 9, 919 километров, расположенный между 10-м и 20-м километрами ЕКАДа, территориально относится к Екатеринбургу и Березовскому.

- Ремонт будет проводится без прерывания движения транспорта. - прояснили в документе. Это является особенным условием при проведении ремонта

1 апреля тендер по строительству ЕКАДа пройдет в форме электронного аукциона. Там станет ясно, кто займется ремонтом трассы. Сразу после подписания договора исполнителю дадут почти полтора года, чтобы построить дорогу. Если даже ремонтные работы начнутся уже этим летом, движению автомобилей, по данным документов, они помешать не должны.

ИСТОЧНИК KP.RU