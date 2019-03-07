2019-03-07T09:34:12+03:00
Общество

Опыт у нас есть: Губернатор Свердловской области назвал главного по Универсиаде-2023

Также Евгений Куйвашев рассказал, что будет сделано перед проведением Международных студенческих игр
Дарья РЯБОВА
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Екатеринбург может стать местом, где пройдет летняя УниверсиадаЕкатеринбург может стать местом, где пройдет летняя УниверсиадаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава региона Евгений Куйвашев вновь обсудил проведение Унивесиады-2023 на заседании правительства утром 7 марта. Он обозначил, что отвечать за проведение Международных спортивных студенческих соревнований будет первый заместитель губернатора Алексей Орлов. Он вместе с мэром города Александром Высокинским займется подготовкой к Универсиаде.

Если уральской столице все же выпадет честь организовать это важное мероприятие, то в Екатеринбурге построят новые спортивные комплексы. Ответственным за проведение Универсиады придется заняться подготовкой мест проживания для участников и гостей, организовать культурную программу, транспортные маршруты, а также работу волонтеров.

- Оправдывая доверие Президента, мы должны сделать все необходимое для того, чтобы Универсиада в Екатеринбурге стала выдающимся событием, - заявил губернатор. - Опыт у нас есть. Понимание тоже. Заявочная книга должна быть подготовлена на самом высоком уровне.

Напомним, что 2 марта Владимир Путин встретился с представителями Международной федерации университетского спорта (FISU) и обсудил заявку Екатеринбурга на проведение Универсиады в 2023 году. Он также отметил, что другие города в этой роли не рассматривает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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