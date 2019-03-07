2019-03-07T08:58:08+03:00
Общество

Вера Брежнева встретится в Екатеринбурге с ВИЧ-активистами

Артистка является послом доброй воли ООН по ВИЧ
Дарья РЯБОВА
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Вера Брежнева ответит на встрече на вопросы всех желающихВера Брежнева ответит на встрече на вопросы всех желающихФото: Евгения ГУСЕВА
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Вера Брежнева приехала в Екатеринбург с концертом. Вечером 7 марта она выступит перед поклонниками в кино-концертном зале «Космос», а днем пообщается на круглом столе с ВИЧ-активистами. Такое мероприятие в графике звезды появилось не случайно - Вера назначена Послом доброй воли ООН по ВИЧ/СПИДу ЮНЭЙДС.

Вчера певица уже встретилась с ВИЧ-инфицированными девушками в Кургане. В Екатеринбурге у встречи всё же будет другой формат. На мероприятии сможет присутствовать любой желающий - неофициальное общение начнется 7 марта в 14:00 в офисе организации «Новая жизнь» на Волгоградской, 178.

- Это будет первая встреча Веры Брежневой с общественниками Екатеринбурга, - отметили в организации «Новая жизнь». - Вера расскажет, что она делает как посол доброй воли, ответит на интересующие вопросы. Просто поздравит девушек с 8 марта. Вдохновим друг друга на дальнейшие хорошие дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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