2019-03-06T22:00:18+03:00
Общество

Лягушка Шахрин и лягушка Свердлов: Итальянский художник нарисовал Екатеринбург с необычными персонажами

Джакомо Бонино, изображающий лягушек в разных местах и обстоятельствах, на этот раз отправил их в уральскую столицу
Дарья РЯБОВА
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Художник предлагает приглядеться к каждой лягушке и к каждой детали Фото: официальный сайт художника DudduХудожник предлагает приглядеться к каждой лягушке и к каждой детали Фото: официальный сайт художника Duddu
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Жители Екатеринбурга предстали на открытке итальянского художника в образе...лягушек. А точнее бессменные герои его картин переместились на заснеженные улицы уральской столицы. Сам художник здесь никогда не был, поэтому в создании сюжета скетча ему помогли друзья-екатеринбужцы. Творец из Генуи по прозвищу Duddu удивил знанием истории города и его мельчайших деталей. О том, как Джакомо Бонино работал над своей картиной, вам подробно расскажет «Комсомолка».

- Лягушки побывали в Екатеринбурге. Нужно было приложить для этого немало усилий, - вспоминает художник. - С тех пор, как я знаком с некоторыми людьми из этого города (четвертого в России!), меня завлекла эта идея: нарисовать место, где я ни разу не был, наполняя рисунок моими привычными зелеными лягушками, которых вы постепенно начинаете узнавать. Лягушки уже бывали во многих местах, эпохах и ситуациях. Так давайте переместимся в зимний Екатеринбург.

Уральских деятелей и обычных прохожих художник превратил в лягушек Фото: скриншот официального сайта художника Duddu

Уральских деятелей и обычных прохожих художник превратил в лягушек Фото: скриншот официального сайта художника Duddu

- Я начал с места, которое показалась мне наиболее интригующим, вы можете увидеть его на моем скетче, - комментирует этапы работы художник. - Здесь вы можете увидеть, что слева стоит Оперный театр Екатеринбурга и типичный трамвай. Справа - уральский университет, а посередине - памятник Свердлову, который находится на проспекте Ленина. После я начал прорисовывать отдельных персонажей-лягушек. Я представил ранний вечер, когда зажигаются огни и тени начинают играть друг с другом. Это было в новинку для меня - продумать город, полный снега.

Вот список того, что вы должны найти на картине:

Рок-группа из Екатеринбурга «Чайф» и ее лидер Владимир Шахрин, выступающий под открытым небом, как если бы знаменитый музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки» проходил зимой.

Замаскированный местный художник Тимофей Радя.

Абажуры, которые этот самый художник надевает на уличные фонари зимой.

Duddu изобразил Екатеринбург с мельчайшими подробностями Фото: скриншот официального сайта художника Duddu Фото: Дарья РЯБОВА

Duddu изобразил Екатеринбург с мельчайшими подробностями Фото: скриншот официального сайта художника DudduФото: Дарья РЯБОВА

Японская танцовщица балета, влюбленная в этот город, Кунсун Пак.

Группа клоунов под названием «Без носков», которая выиграла приз на Международном фестивале цирка в Монте-Карло.

Игроки и болельщики местной хоккейной команды «Автомобилист».

Советский политик Свердлов, не только как статуя - его лицо можно разглядеть еще в нескольких местах.

Шесть голубей.

Женщина с замерзшими ресницами.

Мужчина, прикрывающий нос ладонью от холода.

Священник.

Несколько студентов.

Пожилая дама.

Друг Вадим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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